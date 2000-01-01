Да, благодаря индивидуальной поддержке куратора, который сопровождает вас во время совершения инвестиций в режиме реального времени. Также вам доступен мощный алгоритм – он ежедневно анализирует рынок и предоставляет надежные прогнозы. Такая комбинация многолетнего опыта эксперта и умной программы сводит все риски к нулю и позволяет максимально быстро достичь желаемого дохода с помощью инвестиций.

Смогу ли я много заработать, если я из маленького города/ у меня мало свободного времени?

Да! Для заработка на инвестициях абсолютно не важно, где вы живете, главное – иметь смартфон с выходом в Интернет. Так как вложения не требуют постоянного контроля с вашей стороны, вы можете заниматься своими привычными делами, в то время, как ваш доход растет. Созвоны с экспертами происходят в удобное для вас время и с комфортной периодичностью.