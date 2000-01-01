Отзывы участников платформы:
Андрей Никитин. г. СаратовДоход: 9,790 руб/день
Семьянин, имеет двоих детей. 20 лет работал врачом в городской поликлинике. Месяц назад присоединился к государственной платформе ГагаринИнвест – сейчас его стабильный пассивный доход достигает 165 000 р. в месяц.
Татьяна Шевчук. г. НагинскДоход: 13,720 руб/день
Всю жизнь проработала учительницей в государственной школе. Есть взрослый сын. Решила присоединиться к платформе ГагаринИнвест после того, как получила первую пенсионную выплату. Спустя три месяца заработка с платформой, она выплатила ипотеку сына. Сейчас ее доход достигает 13,720р. в день.
Алёна Котина. г. МоскваДоход 10,800 руб/день
Домохозяйка, сейчас находится в декрете. Искала способ заработка, который не отнимал бы много времени, но в то же время, обеспечивал достойным доходом. К платформе ГагаринИнвест присоединилась два месяца назад. Сегодня ее заработок достигает 234 000р. в месяц и она успешно совмещает работу с материнством.
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